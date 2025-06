A Milano la mostra Shanghai in my mind

A Milano, arte visiva e dialogo culturale alla Rotonda della Besana, in un viaggio nell’energia e nei sogni di Shanghai. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - A Milano la mostra "Shanghai in my mind"

Shanghai in my mind – Milan Station, arte visiva e dialogo culturale alla Rotonda della Besana