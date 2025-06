A Mediaset si ride | ok il prezzo è Giusti

A Mediaset si ride: l’autunno promette scintille con un colpo a sorpresa che farà parlare. La grande novità? Max Giusti entra in esclusiva nella scuderia del Biscione, portando con sé nuovi progetti ancora top secret. Mentre si avvicina la presentazione dei palinsesti, il pubblico già immagina risate e sorprese. Quale sarà il ruolo di Giusti? Conduttore di un nuovo show o volto di punta in prime time? Rimanete sintonizzati!

Ci sarà da ridere quest’autunno. Mediaset annuncia un grosso colpo (inaspettato): l’ingaggio in esclusiva del comico e conduttore Max Giusti nella scuderia con nuovi progetti ancora misteriosi. A poche settimane dalla consueta serata dei palinsesti del Biscione, l’azienda di Cologno festeggia l’arrivo di Giusti, in attesa di snocciolare maggiori dettagli: condurrà un programma di access prime time in staffetta con Striscia? Una prima serata? Un game, un varietà? Proporrà le sue mitiche parodie? Lo sapremo presto. «Max Giusti porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio», si legge nella nota Mediaset, «conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it