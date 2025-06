a luglio nascerà unicoop etruria avrà 780mila soci e 170 negozi

A luglio 2025, Unicoop Etruria prenderà vita, unendo le forze di Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia. Con 780mila soci e 170 negozi distribuiti tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, questa grande cooperativa guarda al futuro con fiducia e innovazione. La missione? rafforzare il ruolo di Coop come leader economico e sostenibile nel panorama della distribuzione italiana, continuando a mettere al primo posto i bisogni dei consumatori e delle comunità.

La cooperazione di consumo guarda al futuro e segna importanti tappe per rinnovarsi e riorganizzarsi: il prossimo 1° luglio 2025 nascerà ufficialmente Unicoop Etruria, a seguito della fusione tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia. La nuova cooperativa avrà 780mila soci e una rete di circa 170 punti di vendita in Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per la nuova cooperativa l’obiettivo sarà confermare l’insegna Coop come leader economica e sociale nei territori in cui è presente. L’accordo di recente raggiunto tra Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze prevede invece il passaggio a Unicoop Firenze di 16 supermercati di Unicoop Tirreno nelle province di Lucca, Massa Carrara e Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it