A luglio Bologna sarà la Capitale europea del basket universitario | date e orari del torneo

A luglio, Bologna si trasformerà nella capitale europea del basket universitario, accogliendo i Campionati Europei Universitari di Basket 2025. Dal 6 al 13 luglio, studenti e appassionati si riuniranno per vivere un evento sportivo imperdibile, tra partite emozionanti e momenti di autentica passione. La città si prepara ad ospitare questa prestigiosa competizione internazionale per la prima volta in Italia, regalando un’esperienza memorabile a tutti gli amanti dello sport. Non resta che segnare le date!

I Campionati Europei Universitari di Basket 2025 sono stati ufficialmente presentati la mattina venerdì 6 giugno a Palazzo Poggi, sede del Rettorato dell’Università di Bologna, città che ospiterà la competizione internazionale - in Italia per la prima volta – dal 6 al 13 luglio 2025. Il grande. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - A luglio Bologna sarà la Capitale europea del basket universitario: date e orari del torneo

