A Livorno il basket è una cosa seria

A Livorno, il basket non è solo uno sport, ma una vera e propria passione che attraversa le profondità della città. “Livorno a due” svela le storie di un fossato simbolico e reale, più profondo degli altri, che divide e unisce in un racconto coinvolgente ora disponibile su Prime Video. Scopri cosa si nasconde realmente al di qua e al di là di quel confine. Per entrare in questo mondo, abbonati al sito.

C'è un fossato che è più profondo di altri e "Livorno a due" nasce per raccontarlo, come nella docuserie in onda su su Prime Video. A Livorno si sta al di qua o al di là di quel fo.

