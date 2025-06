A lezione dai Black Sabbath i migliori album da riascoltare prima del loro concerto di addio

A lezione dai leggendari Black Sabbath, esploriamo i loro album più iconici da riascoltare prima del loro attesissimo concerto di addio. Questa formazione rivoluzionaria ha plasmato il metal e lasciato un’eredità indelebile nella storia della musica. Ozzy Osbourne e compagni stanno per salutare definitivamente i palchi, ma il loro impatto vive ancora nei cuori dei fans. A testimoniarlo, basta la vibrante recensione di...

I Black Sabbath stanno per salutare definitivamente i palchi, ma il loro impatto sulla musica resta indelebile. Ozzy Osbourne e compagni si esibiranno il 5 luglio 2025 per un'ultima volta a Villa Park, nella loro città natale (Birmingham), un addio segnato da ospiti d'eccezione come Metallica e Slayer. Un'occasione perfetta per ricordare quanto fosse provocatoria la loro musica nel periodo d'oro. A testimoniarlo, basta la vibrante recensione di un giornalista di Aberdeen, pubblicata sul Press and Journal nel maggio del 1978. «Ho passato una serata inquietante ieri sera in compagnia dei Black Sabbath», scrive con un misto di sgomento e fascinazione, descrivendo il concerto come un «rituale macabro».

