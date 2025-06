A Genova il corteo contro la nave delle armi | Grazie ai portuali marsigliesi è arrivata vuota

A Genova, il corteo contro la nave delle armi si è fatto sentire forte e chiaro. Grazie all’azione dei portuali marsigliesi, la portacontainer Era della compagnia israeliana Zim, destinata a trasportare armi per l’esercito israeliano, è arrivata vuota nel porto genovese. Un gesto di solidarietà e resistenza che dimostra come la mobilitazione può fare la differenza. In un momento cruciale, i portuali italiani e francesi uniscono le forze per difendere la pace e i valori universali.

È arrivata vuota, al porto di Genova, la portacontainer Era della compagnia israeliana Zim, che avrebbe dovuto trasportare armi destinate all'esercito israeliano. Un'azione dei portuali francesi, che avevano già bloccato a Marsiglia 14 tonnellate di componenti per mitragliatrici. A Genova, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - A Genova il corteo contro la nave delle armi: "Grazie ai portuali marsigliesi è arrivata vuota"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Genova Armi Portuali Arrivata

Furti ai turisti alla stazione di Genova, blitz in hotel: sei denunciati, sequestrate armi e refurtiva - Sei stranieri sono stati denunciati a Genova dopo un blitz della Polfer alla stazione di Piazza Principe, che ha portato al sequestro di armi e refurtiva.

genova - Search Partecipa alla discussione

Presidio a Genova contro nave che doveva portare armi a Israele - (ANSA) - GENOVA, 07 GIU - "Non vogliamo essere complici del genocidio a Gaza". Con questo slogan un centinaio di manifestanti del Collettivo autonomo lavoratori portuali Calp, tra i quali anche volont ... Come scrive msn.com

La nave delle armi è arrivata “vuota” nel porto di Genova: presidio a ponte Etiopia - Genova. Un centinaio di manifestanti hanno partecipato questa mattina al presidio organizzato dal Calp, il Collettivo autonomo Lavoratori portuali, per verificare che la nave Contahip Era, che avrebbe ... Segnala msn.com

Genova, protesta in porto: bloccate in Francia le armi per Israele, nave arriva vuota - Contahip Era arrivata vuota dopo il blocco a Marsiglia: manifestanti in porto per verificare che non trasportasse materiali bellici ... Lo riporta telenord.it

È attraccato a Genova il cargo saudita carico di armi: portuali in sciopero