A Gaza 95 morti e 304 feriti in ultime 24 ore per gli attacchi di Israele

La violenza a Gaza continua a mietere vittime con un impatto devastante: nelle ultime 24 ore, 95 morti e oltre 300 feriti. Il bilancio totale dall'inizio del conflitto si avvicina ormai alle 55.000 vittime, segnando una tragedia senza precedenti. Una crisi umanitaria che chiede urgentemente attenzione e azioni concrete per fermare questa strage e proteggere i civili innocenti coinvolti.

È di almeno 95 morti e 304 feriti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime 24 ore sulla Striscia di Gaza, che portano a 54.772 morti e 125.834 feriti il bilancio dall’inizio della guerra. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco a marzo il bilancio è di 4.497 morti e 13.793 feriti. Media, 12 vittime in raid su campo profughi Khan Younis . I media palestinesi – citando una fonte medica dell’ospedale Nasser – riferiscono che 12 persone sono state uccise e circa 40 sono rimaste ferite in un attacco notturno da parte dell’Idf su una tendopoli di sfollati nella zona di Khan Younis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Gaza 95 morti e 304 feriti in ultime 24 ore per gli attacchi di Israele

