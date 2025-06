A Fiumicino acque eccellenti | lo conferma anche l’Snpa

Il mare di Fiumicino brilla di un’eccellenza riconosciuta anche dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), che conferma come il 92% delle acque lungo il litorale sia di qualità superiore. Un risultato che non solo supera la media nazionale, ma sottolinea il prezioso impegno della nostra comunità nella tutela del patrimonio marino. È un traguardo che ci rende orgogliosi e ci invita a continuare su questa strada, preservando il nostro splendido mare per le generazioni future.

Fiumicino, 7 giugno 2025 – Il mare del Lazio è eccellente: lo confermano anche i dati ufficiali pubblicati dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) confermando la qualità delle acque, comprese quelle lungo il litorale fiumicinese: sono eccellenti nel 92% dei casi, un dato che supera ampiamente la media nazionale e attesta l’ottimo stato ambientale del nostro mare. I dati. Il dossier, pubblicato il 3 giugno sul portale istituzionale, fornisce una mappa aggiornata della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2025. Per il Lazio si tratta di 267,2 chilometri di costa monitorata, di cui 245,7 chilometri classificati come eccellenti, 17,5 come buoni, 1,6 sufficienti e solo 1,1 chilometri considerati scarsi, mentre 1,3 chilometri non risultano ancora classificati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

