A Firenze arriva lo sport gratis in parchi e giardini | ecco dove

A Firenze arriva un'iniziativa che trasforma i parchi e i giardini in veri e propri centri di benessere gratuiti, offrendo esercizi, discipline diverse e momenti di socializzazione all'aria aperta. I cittadini potranno divertirsi e mantenersi in forma grazie a istruttori qualificati, in sessioni mattutine e pomeridiane. Un’occasione unica per riscoprire il piacere dello sport immersi nella natura. Non perdere questa opportunità di vivere Firenze in modo attivo e coinvolgente!

Esercizi, attività fisica e discipline varie. I parchi e i giardini di Firenze ospiteranno vari momenti per far avvicinare i cittadini allo sport, sostenere le associazioni e far vivere gli spazi verdi. Saranno istruttori qualificati a guidare le "palestre all'aperto", sia in orario mattutino che.

