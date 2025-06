A Cumiana la terza edizione della Fiera dei frutti rossi | concerto bancarelle e degustazioni

Preparati a vivere un weekend ricco di sapori, musica e allegria! A Cumiana, il 14 e 15 giugno, torna la terza edizione della Fiera dei Frutti Rossi, un evento imperdibile tra bancarelle di frutta fresca, spettacoli coinvolgenti, show cooking e degustazioni dedicate ai frutti più amati dell’estate. Non mancare al concerto della The Royal Band Queen Tribute sabato sera alle 21: un’occasione unica per divertirsi e gustare l’estate in compagnia!

Cumiana. La prima Fiera dei Frutti Rossi - Il centro di Cumiana ospita la prima edizione della Fiera dei frutti rossi organizzata dal Centro commerciale diffuso domenica 28 maggio 2023. Domenica 28 maggio al centro del paese di Cumiana si ... vitadiocesanapinerolese.it scrive