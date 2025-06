’A colori festival’ accende la città

Preparati a rivivere l’atmosfera degli anni ’90: Porto Sant’Elpidio si anima con il Colors Festival, un evento imperdibile che trasforma le strade in un vivace palcoscenico di musica, colori e emozioni. Il 28 e 29 giugno, due serate di festa ti aspettano, con ospiti d’eccezione come il DJ Molella e Cristina D’Avena. Non perdere l’appuntamento: il divertimento è garantito!

Ormai ci ha preso gusto, Porto Sant’Elpidio a fare salti indietro nel tempo a suon di musica e ancora una volta, il 28 e 29 giugno, la città si tufferà nella musica degli anni ’90. L’ultimo week end di giugno, vedrà due serate di 90 a colori festival (promosso da Isolani Eventi) in Piazza Garibaldi e per le vie del centro con concerti, ospiti speciali come il dj Molella (28 giugno) e l’intramontabile e sempre amatissima Cristina d’Avena (29 giugno), dj set e tante attrazioni, tutte a ingresso gratuito. Il centro si accenderà dalle 19 con musica, intrattenimento, mercatini a cura della Pro Loco, food truck e sorprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Colori Festival Città Accende

