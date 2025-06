A che punto siamo con i dazi di Trump? – Video

La politica commerciale di Donald Trump continua a scuotere il panorama globale, con annunci di aumenti tariffari che generano incertezza e tensione. Dopo aver sospeso temporaneamente i dazi lo scorso 2 aprile, le misure sono ancora al centro del dibattito internazionale. Ma a che punto siamo davvero con i dazi di Trump? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le implicazioni di questa intricata strategia commerciale.

(Adnkronos) – Non si arresta la politica commerciale di Donald Trump. L'ultimo annuncio è stato infatti quello di aumentare le tariffe dal 25 al 50% su acciaio e alluminio. Ma a che punto siamo con i dazi? Dopo 10 giorni dal Liberation day, lo scorso 2 aprile, gli Usa hanno sospeso i dazi per 90 giorni.

