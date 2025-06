A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2025

Se sei un appassionato di MotoGP e non vuoi perderti le emozioni dell'Aragón 2025, sintonizzati su TV8! Oggi, potrai seguire in chiaro le qualifiche e la Sprint Race, eventi fondamentali per la classifica mondiale. La giornata promette adrenalina e grandi sorprese sulla pista moderna e veloce di 5.077 metri. Scopri a che ora seguire tutte le sessioni e preparati a vivere momenti indimenticabili di moto spettacolare.

Le qualifiche del Gran Premio di Aragona di MotoGP avranno luogo nella mattinata di sabato 7 giugno. Saranno seguite dalle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione sul tracciato). La giornata culminerà con la Sprint Race, che partirà nel pomeriggio e andrà ad assegnare i primi punti validi per il Mondiale. La pista, moderna e veloce, è lunga 5.077 metri e generalmente consente di assistere a competizioni spettacolari. Non mancano i punti dove sorpassare e passaggi caratteristici. Peraltro, i saliscendi dovuti al cambio di elevazione di alcune parti del tracciato, aggiungono una difficoltà in più a un contesto già vario di per sé. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2025

