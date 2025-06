A Cervia spiaggia e Adriatico sono senza barriere

A Cervia, spiaggia e Adriatico si uniscono senza barriere, offrendo un’accoglienza inclusiva a tutti i visitatori. Per tutta l’estate, il servizio ’Bagnino per amico’ garantisce a persone con disabilità di vivere il mare con libertà e sicurezza, grazie alla collaborazione tra la Cooperativa dei bagnini e il Centro di riabilitazione Fisioequipe. Un’opportunità unica di vivere il mare senza limiti, perché tutti meritano una vacanza senza confini.

È operativo, per tutta l’estate, sulle spiagge di Cervia il servizio ’ Bagnino per amico ’, voluto dalla Cooperativa bagnini di Cervia in collaborazione con il Centro della riabilitazione Fisioequipe di Cervia, per soddisfare le esigenze dei turisti che hanno delle disabilità e che vogliono trascorrere una vacanza al mare e godere appieno della spiaggia e del mare. Fiore all’occhiello del servizio è l’operatore specializzato, un fisioterapista che accompagna chi ne ha bisogno dall’arrivo in spiaggia fino al bagno in mare, un’assistenza che permette di godersi appieno la vacanza. Il ’Bagnino per amico’ è un servizio completamente gratuito e può essere richiesto da turisti e residenti al concessionario dello stabilimento balneare scelto se ha aderito al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

