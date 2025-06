A Bruxelles Next Technology Tecnotessile mostra la rivoluzionaria tecnologia Daedalus

a settore della moda sostenibile e dell'economia circolare. La tecnologia Daedalus promette di rivoluzionare la gestione dei materiali post consumo, offrendo efficienza, precisione e sostenibilità. Un passo avanti che apre nuove prospettive per aziende e innovatori impegnati a ridurre l’impatto ambientale. Scopri come questa innovazione potrebbe trasformare il futuro dell'industria tessile e della moda etica.

Prato, 7 giugno 2025 – Daedalus, la nuova tecnologia semiautomatica per la selezione e la cernita di materiali e indumenti post consumo, arriva all'attenzione di addetti ai lavori e aziende su scala internazionale. Next Technology Tecnotessile, società nazionale di ricerca con sede a Prato ma operativa su scala europea, specializzata in sviluppo tecnologico, ha infatti presentato a Bruxelles un'innovazione che potrebbe radicalmente cambiare l'approccio al lavoro nei settori del riciclo e del riuso. L'occasione è stata data dal Textiles Recycling Expo, la prima fiera dedicata al tessile riciclato nella capitale europea, pensata per i professionisti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Bruxelles, Next Technology Tecnotessile mostra la rivoluzionaria tecnologia Daedalus

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bruxelles Next Technology Tecnotessile

Festa dell’Europa 2025: Fondazione Omri il 19 maggio a Bruxelles nel segno di Mazzini e dei valori fondativi Unione - Il 19 maggio 2025, Bruxelles ospiterà la celebrazione della Festa dell'Europa con l'importante evento di fondazione della OMRI.

A Bruxelles, Next Technology Tecnotessile mostra la rivoluzionaria tecnologia Daedalus - Alla presenza di partner provenienti da tutto il mondo, la società di ricerca nazionale ha esposto all'interno del proprio stand la tecnologia semiautomatica che potrebbe rivoluzionare i settori di ri ... Scrive lanazione.it

Next Technology Tecnotessile si amplia e investe su Prato - Gli spazi sono stati intitolati all’ex direttore Solitario Nesti. Inaugurazione entro fine anno. Next Technology Tecnotessile aprirà nuovi laboratori a Prato, all’interno di Prisma, il centro di ... Come scrive toscanaeconomy.it

Tecnotessile, i nuovi laboratori intitolati al compianto Solitario Nesti - Per i 50 anni dalla fondazione, Next Technology Tecnotessile si regala dei nuovi laboratori. L'annuncio è stato dato stamani, 20 ottobre, in occasione della giornata di dibattiti, tavole rotonde, ... notiziediprato.it scrive

Intervista Enrico Venturini Bruxelles Parlamento Europeo