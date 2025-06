A Berat Albania nel villaggio in pietra Partimonio Unesco nato 2400 anni fa

Immersa nel cuore dell’Albania, Berat, patrimonio UNESCO con oltre 2400 anni di storia, incanta con i suoi affascinanti quartieri in pietra e il suggestivo borgo. Tra le sue strade antiche si trova Tradita e Beratit, un’incantevole villa trasformata in boutique hotel e ristorante, offrendo un’esperienza autentica e panorami mozzafiato. Un soggiorno qui promette di immergere i visitatori in un passato ricco di fascino e cultura, rendendo ogni momento indimenticabile.

A Berat, nell'entroterra albanese, Tradita e Beratit è un'antica villa in pietra trasformata in boutique hotel e ristorante, con vista sul borgo.

