A 80 anni dalla scoperta torna completamente in luce la villa di Teodorico a Galeata

A 80 anni dalla scoperta, la Villa di Teodorico a Galeata si svela nuovamente in tutto il suo splendore. Dal 26 maggio, l’Università di Parma, guidata da Alessia Morigi, conduce una missione archeologica che promette di rivoluzionare la nostra comprensione di questo sito storico. La campagna del 2025, di portata eccezionale, riporterà alla luce dettagli finora nascosti, aprendo nuove finestre sulla vita e l’epoca di Teodorico.

E' in corso dal 26 maggio l'annuale missione archeologica dell'Università di Parma alla Villa di Teodorico a Galeata sotto la direzione e la responsabilità scientifica di Alessia Morigi. La campagna di scavo 2025 ha carattere di eccezionalità dato che riporterà per la prima volta interamente in.

