7 Giugno | San Giuseppe appare a Cotignac un evento unico nella storia

Il 7 giugno a Cotignac si scrive una pagina straordinaria nella storia della fede: San Giuseppe appare a un pastore, un segno di protezione e speranza. Questa occasione si arricchisce del già avvenuto apparizione della Madonna, rendendo il piccolo paese provenzale un luogo di straordinarie manifestazioni divine. Due eventi che hanno toccato profondamente i cuori dei credenti, rafforzando la loro fede e il senso di mistero. Un’esperienza che invita alla riflessione e alla devozione.

