7 Giugno | la Madonna della Quercia compie miracoli in un piccolo paese

Il 7 giugno, il piccolo paese di Conflenti in Calabria si anima di fede e speranza grazie alla Madonna della Quercia, che si manifesta ripetutamente, lasciando un segno indelebile nei cuori dei suoi abitanti. Questa apparizione, accompagnata da miracoli e da una richiesta di costruire una chiesa, rinnova la devozione mariana, portando speranza e unione nella comunità . Scopriamo insieme questa storia di fede e miracoli che continua a ispirare profondamente.

La Madonna della Quercia appare in un piccolo paese della Calabria. La Vergine si manifesta con una richiesta ben precisa e opera numerosi miracoli. La devozione mariana di oggi è quella dedicata alla Madonna della Quercia, apparsa più volte ai cittadini del piccolo comune di Conflenti (Catanzaro) chiedendo loro di erigere una chiesa.

Il miracolo della Madonna della Quercia