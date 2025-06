50 Cent in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli anzi no È giallo sulla presenza del rapper

Il concerto di 50 Cent in Piazza del Plebiscito a Napoli sta facendo discutere: la conferma ufficiale ancora manca e i fan sono in fermento. Dopo l'annuncio su Vivaticket, l'incertezza si fa strada, alimentando il mistero sul suo effettivo arrivo nella città partenopea. La domanda rimane: ci sarà davvero il tanto atteso show del rapper americano? Restate con noi per scoprire come si evolverà questa vicenda avvolta nel giallo.

I fan napoletani, e non solo, sono sconcertati: ma il rapper americano 50 Cent (vero nome Curtis James Jackson III) il concerto in Piazza del Plebiscito lo farà o no? Il dubbio è legittimo ed è venuto soprattutto dopo che la piattaforma di vendite dei biglietti Vivaticket aveva annunciato la presenza del famoso rapper nel capoluogo campano l’8 luglio, all’interno del Festival internazionale The 4Ever Show che inizierà il 4 luglio per poi concludersi, appunto, l’8 luglio. Vivaticket aveva riportato anche qualche nota per il lancio dell’evento che sono state custodite gelosamente dai fan, forse con il sentore che da lì a breve, come è poi effettivamente accaduto, la pagina sarebbe stata rimossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 50 Cent in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, anzi no. È giallo sulla presenza del rapper

