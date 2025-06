50 anni di Talking Heads | Saoirse Ronan protagonista nel video di Psycho Killer

Celebrando i 50 anni dei Talking Heads, un viaggio nel tempo tra musica e emozioni continua con un video spettacolare. Saoirse Ronan, celebre attrice di grandi successi come "Brooklyn" e "Piccole Donne", si immerge in una performance intensa e coinvolgente di "Psycho Killer", diretta dal talentuoso Mike Mills. Un omaggio che supera la narrazione, diventando un'esperienza sensoriale unica. Preparati a scoprire cosa cela davvero questa straordinaria interpretazione...

50 anni fa i Talking Heads debuttavano a Cbgb: per celebrare l'anniversario del primo concerto della band di Stop Making Sense è stato pubblicato un video di " Psycho Killer " con Saoirse Ronan di Atonement, Brooklyn, Piccole Donne e Lady Bird in quella che il regista candidato agli Oscar Mike Mills ha definito una "performance atletica di emozioni". NĂ© la psicosi nĂ© l'omicidio sono i veri temi del clip che mette al centro una giovane donna intrappolata nelle frustrazioni e nelle ansie della quotidianitĂ . Il video copre 13 giorni nella vita estremamente ripetitiva di Saoirse che si sveglia e va al lavoro in ufficio attraversando una gamma di stati d'animo che vanno dall'indifferenza al dolore, dalla rabbia a una sorta di pace e che passano inosservati alle altre persone con cui interagisce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net