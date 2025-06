24 Ore Le Mans le prime sensazioni in casa Ferrari dopo il Pesage

Dopo un’intensa giornata di verifiche e incontri con i tifosi, il paddock di Le Mans si anima di emozioni e anticipazioni. La casa di Maranello, protagonista indiscussa nel cuore della classe regina, si prepara con entusiasmo per un’edizione che promette spettacolo e sfide emozionanti. La passione dei tifosi Ferrari si accende, alimentando la suspense per la gara che deciderà il destino di questa 93ª edizione del prestigioso endurance.

Si è concluso a Le Mans il Pesage in vista della 93ma edizione dell'appuntamento che rientra nel calendario del FIA World Endurance Championship. Tutte le squadre si sono recate nel centro della nota località francese per il primo incontro con i tifosi e per le consuete verifiche tecniche. Ferrari è stata la protagonista del secondo giorno per quanto riguarda la classe regina insieme alle tre Porsche ufficiali ed a Toyota che settimana prossima celebrerà i 40 anni dalla prima apparizione sul 'Circuit della Sarthe'. Gli altri contendenti per il successo overall hanno monopolizzato la scena nel pomeriggio di ieri.

