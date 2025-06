20 milioni ed il Milan lo prende dal Real Madrid | dopo Modric un’altra stella

Il Calcio italiano si prepara a un'estate di grandi sorprese, con il Milan pronto a bussare al Real Madrid per un altro gioiello da 20 milioni di euro. Dopo l’acquisto di Modric, un’altra stella potrebbe presto indossare il rossonero, sotto la guida di Max Allegri, deciso a rinforzare la sua squadra e a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida è aperta: il mercato si infiamma e le sorprese non finiscono qui.

Max Allegri continua a chiedere rinforzi per la sua squadra: Igli Tare è pronto a chiudere per un altro colpo dal Real Madrid, bastano 20 milioni (Ansa Foto) – SerieAnews Max Allegri non si ferma più. Il tecnico livornese, dopo un anno di stop, ha accettato la sfida Milan e di certo non vuole fallire il progetto. D'altronde è un tecnico abituato a vincere, sempre e comunque ed in via Aldo Rossi conoscono bene le sue qualità. Il penultimo titolo in casa rossonera l'ha portato lui ed alla guida della Juventus ha inanellato vittorie su vittorie e trofei su trofei.