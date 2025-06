19enne con precedenti per rapine furti e droga espulso dopo una rissa in piazza Garibaldi a Cantù

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, recenti eventi a Cantù e Como hanno acceso i riflettori su giovani coinvolti in episodi di violenza e illegalità. Un 19enne con precedenti è stato espulso dopo una rissa a Piazza Garibaldi, mentre due giovani sono stati denunciati per comportamenti aggressivi. Tali misure, anche se temporanee, puntano a rafforzare il senso di tutela e a promuovere un ambiente più sicuro per tutti.

Due giovani a Como denunciati per rissa in piazza Garibaldi. Provvedimenti amministrativi emessi come deterrenza verso comportamenti illeciti.

