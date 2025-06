1950 Anno Santo | il mio viaggio da aretino verso Terontola

Nel cuore dell’estate del 1950, un giovane aretino si apprestava a intraprendere un viaggio che avrebbe lasciato un segno indelebile nel suo ricordo: da Arezzo verso Terontola. Poco prima di Ferragosto, mia madre decise di portare me e mio fratello Pietro a incontrare zia Ada, un’amica speciale dalla personalità forte e dagli occhi blu, che abbracciava con calore e severità. Quel viaggio segnò l’inizio di un legame indissolubile e di ricordi preziosi che durano nel tempo.

Poco prima di Ferragosto di quell’anno lontanissimo, il 1950, la mia mamma decise di portare me e mio fratello Pietro a Terontola, a trovare sua sorella Ada. Zia Ada, maestra dagli occhi grandi e celesti come quelli del nonno, era severa ma non cattiva con i suoi scolari. Aveva sposato lo zio Nello, che gestiva un mulino a grano: la struttura esiste ancora oggi, vicino alla ferrovia. Ada era la maggiore delle tre sorelle. La seconda era la zia Ida, forse la più intelligente, anche se non la più scaltra. Infine c’era la mia mamma, Vittorina. Tutte e tre erano maestre. Il momento più bello era vederle, da anziane, nel bagno con i grandi specchi alle pareti: parlavano per ore guardandosi di sponda, attraverso il riflesso. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - 1950, Anno Santo: il mio viaggio da aretino verso Terontola

In questa notizia si parla di: Anno Terontola Santo Viaggio

Bari, mons. Satriano avvia in Basilica l'anno santo: «Un viaggio di speranza» - BARI - L’Anno santo parte anche a Bari con la celebrazione ... «Siamo pronti a rimetterci in viaggio per un anno che sia di grazia, speranza, misericordia e rinascita – ha ripetuto ieri ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Anno Santo: quali sono le chiese giubilari della Diocesi di Milano - Milano, 17 luglio 2024 – In occasione dell’Anno santo 2025, che avrà inizio il 29 dicembre 2024, l'arcivescovo Mario Delpini ha definito con un decreto le chiese giubilari che per tutto la ... Si legge su msn.com

Inaugura l’Anno Santo. Messa in San Petronio, poi la processione - Questo pomeriggio anche a Bologna si aprirà l’Anno Santo. Come disposto da Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo 2025, ogni diocesi è chiamata a dare il via a questo lungo ... Come scrive msn.com

Mattarella spiega perchè l'Italia onora il Milite Ignoto