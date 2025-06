100 stands di oggettistica artigianato e vintage | alla Mostra d' Oltremare torna il South Market

Preparati a immergerti in un mondo di creatività e stile al South Market alla Mostra d'Oltremare! Con oltre 100 stand dedicati all’artigianato, oggettistica vintage e design innovativo, questa edizione in versione XL promette di sorprendere. Organizzato da Federico Giordano e il suo team, l’evento si svolgerà il 14 e 15 giugno, dalle 10:00 fino a mezzanotte, tra esposizioni uniche e momenti di divertimento. Non perderti questa occasione di scoprire il meglio dell’artigianato e dello spettacolo!

Alla Mostra d'Oltremare torna il South Market. La manifestazione organizzata da Federico Giordano a cui si sono uniti Francesca Giordano, Flavia Galiero e Luca Esposito quest'anno si propone in versione XL, sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 10:00 a mezzanotte. Stand e stand up comedy . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 100 stands di oggettistica, artigianato e vintage: alla Mostra d'Oltremare torna il South Market

