1 200 giorni di bombe contro l' Ucraina

Dal dramma quotidiano e dalla tensione inarrestabile, emergono storie di resilienza e speranza. Dopo 1.200 giorni di conflitto, l'Ucraina affronta nuove sfide mentre la notte tra giovedì e venerdì si è tinta di rosso, con oltre 450 droni e 45 missili lanciati contro il paese. Un evento che mette in luce la brutalità della guerra e la necessità di solidarietà internazionale. Per approfondire, accedi al sito e sostieni l'informazione qualificata.

La notte tra giovedì e venerdì, la Russia ha lanciato contro tutto il territorio dell'Ucraina quattrocentocinquantadue droni e quarantacinque missili di vario tipo, inclusi missili balistici iperso.

arrotondando per difetto, dal 1 gennaio 2025 questo è ciò che i russi hanno lanciato sull'Ucraina: 7.700 bombe aeree 11.200 droni shahed 9.000 altri tipi di droni d'attacco 700 missili Partecipa alla discussione

Dopo aver parlato di inviare truppe in Ucraina Macron parla della possibilità di piazzare missili nucleari in Polonia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/macron-gioca-con-le-bombe-nucleari… e iscrivetevi al mio canale Substack Partecipa alla discussione

