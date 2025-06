Zumba e coworking Al Liberthub c’è posto per tutti i bisogni

Al Liberthub, il cuore pulsante del quartiere Libertà, ogni esigenza trova il suo spazio: dai corsi di zumba alle sessioni di coworking. Un punto di incontro vibrante e inclusivo, dove la comunità si riunisce per condividere passioni, lavoro e momenti di svago. Qui, l’energia e la creatività non hanno limiti, perché al Liberthub ci sono posti per tutti i bisogni, rendendo il quartiere un vero centro di vita e innovazione.

Il Liberthub è il centro civico più dinamico della città, punto di riferimento per il quartiere Libertà e non solo. Gestito da tre anni dalla cooperativa sociale Medihospes, con la collaborazione di Vivenda Spa per l’area bar e ristorazione, è oggi, per tutti quartieri, il modello del centro civico da seguire. Basta entrarci per capire il perché: studenti al laptop, uomini al tavolo con le carte, bambini che colorano, anziani che leggono il giornale, ragazzi che provano passi di danza. Un brulicare continuo che inizia la mattina e non si ferma nemmeno la sera. "Siamo aperti tutti i giorni, tutte le sere – racconta Serenella Calderara, coordinatrice della Medihospes –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zumba e coworking. Al Liberthub c’è posto per tutti i bisogni

