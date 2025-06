Zona rossa ronda del sindaco con la Lega in centro | Fratelli d' Italia non c' è

Prima una passeggiata di sicurezza, poi una seconda in via Roma: la città di Treviso si anima con iniziative spontanee per il benessere dei cittadini. Ieri sera, giovedì 5 giugno, la terza "ronda" organizzata dalla Lega ha portato ancora più attenzione sulla sicurezza urbana, mentre la zona rossa senza la presenza di Fratelli d’Italia crea un nuovo scenario politico e sociale da osservare attentamente.

La prima passeggiata della sicurezza a Treviso risale a circa un mese fa, guidata dal consigliere comunale Christian Schiavon. Pochi giorni dopo ce n'era stata una seconda, solo in via Roma. Ieri sera, giovedì 5 giugno, la terza "ronda" organizzata dai militanti della Lega trevigiana ha visto la.

