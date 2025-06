Zona logistica la parola ai sindaci | Bondeno snodo ferroviario E Argenta punta sulla statale 16

I sindaci del territorio sono pronti a dare il massimo, vedendo nella Zona Logistica Sviluppo (ZLS) un'opportunità straordinaria per il futuro. Bondeno, con il suo snodo ferroviario, e Argenta, sulla statale 16, si uniscono nel desiderio di valorizzare le proprie peculiarità all'interno di una strategia condivisa. La nomina ministeriale di Simone Saletti apre le porte a un nuovo capitolo di sviluppo territoriale, che promette di cambiare il volto della regione.

I sindaci del territorio hanno voglia di mettersi al lavoro perché la Zls è percepita come una "straordinaria opportunità". Al di là del ruolo trainante del capoluogo, ogni primo cittadino sottolinea le peculiarità del proprio territorio inserendole nel contesto della concertazione per lo sviluppo territoriale. "La nomina da parte del ministero – scandisce Simone Saletti (Bondeno) – dà il via libera alla parte più operativa della concertazione. Adesso mi immagino un lavoro di sinergia con tutti gli enti territoriali e il sistema di imprese. Sarà importante, nella logica di rendere maggiormente attrattiva la nostra provincia, fare leva sui punti di forza di questa misura in particolare sulle detrazioni fiscali e sulla promozione delle aree libere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it