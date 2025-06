Zelensky sta giocando col fuoco | rischia seriamente di bruciarsi

Zelensky sta giocando col fuoco: i recenti attacchi dei droni ucraini sugli aerodromi russi rappresentano un successo tattico, ma il prezzo strategico e politico potrebbe essere troppo alto. L’Operazione Ragnatela, orchestrata dallo SBU e direttamente collegata a lui, dimostra come il leader ucraino stia rischiando di bruciarsi nel tentativo di colpire più duramente Mosca. Ora, la domanda è: fino a dove sarà disposto a spingersi Zelensky?

I colpi inferti dai droni ucraini agli aerodromi russi potranno pure considerarsi un successo tattico per i servizi di Kiev, ma il loro costo strategico e politico potrebbe rivelarsi fatale. E a pagarlo sarĂ  Zelensky. L'Operazione Ragnatela dello SBU. A organizzare la cosiddetta "Operazione Ragnatela" sono stati gli uomini dello SBU, l'agenzia dei servizi segreti che risponde direttamente al presidente Zelensky. Dunque tutto fa capo a lui, sia il successo di tali azioni che le loro ripercussioni. E quella che è apparso inizialmente come una chiara vittoria si sta gradualmente trasformando in qualcosa di negativo.

Beh complimenti a zelensky che con l'operazione di ieri ha messo a rischio la vita di tutti i prigionieri ucraini. Ma del resto sono tre anni che gioca col culo degli ucraini (quelli poveri che non sono riusciti a scappare ovviamente) Partecipa alla discussione

