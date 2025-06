Zelensky e Netanyahu sono schegge impazzite dell’Occidente in declino

Zelensky e Netanyahu sono figure emblematiche di un Occidente in crisi, portatori di logiche spinte all’estremo. La tragedia in Palestina, definibile solo come genocidio, evidenzia la drammatica sproporzione tra oppressori e oppressi, con l’Italia e altri paesi occidentali complici silenti o impliciti. Ma cosa unisce questi due leader? Qual è il filo invisibile che collega le loro decisioni a un disegno più grande di destabilizzazione globale?

Quella in corso in Palestina non può ovviamente essere definita una guerra, dato che si tratta del massacro di un popolo indifeso da parte di una Potenza militare armata fino ai denti dall'Occidente, Italia compresa. Si tratta, quindi, di un genocidio. Eppure, c'è qualcosa che accomuna il principale, anche se non è certamente l'unico, responsabile di questo genocidio, il criminale primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Innanzitutto il fatto di essere entrambi foraggiati, equipaggiati e diretti dall'Occidente, senza il quale i rispettivi apparati militari non sopravvivrebbero più di un mese.

