Zelensky | E’ il momento che Usa e Ue intervengano per fermare la Russia

In un appello accorato, Zelensky chiede con urgenza all’Europa e agli Stati Uniti di intervenire per mettere fine all’aggressione russa. Con Kiev sotto le bombe e il timore di escalation, il presidente ucraino insiste sulla necessità di un intervento immediato. È giunto il momento di agire: l’Europa e gli USA devono collaborare senza esitazioni per fermare questa crisi e garantire la pace.

Ancora piogge di bombe su Kiev, Zelensky adesso è stufo e chiede aiuto, serve un intervento immediato per placare Putin. Secondo il presidente ucraino adesso è giunto il momento di intervenire: non può più aspettare, l'Ue e gli Usa devono intervenire e collaborare sin da subito. "La Russia deve essere ritenuta responsabile per questo.

