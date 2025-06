' Zambelli all' arrivo a Roma non risultava ricercata'

All’arrivo a Roma, la deputata brasiliana Carla Zambelli non risultava ancora ricercata dall’Interpol, come confermato da fonti di polizia. Atterrata ieri all’aeroporto di Fiumicino proveniente da Miami, la sua presenza nel nostro Paese suscita curiosità e interrogativi sulla sua situazione legale. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero influenzare il suo futuro in Italia e i rapporti internazionali.

All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino la deputata brasiliana Carla Zambelli non risultava ancora iscritta nella lista dei ricercati dell'Interpol. Lo si apprende da fonti di polizia. Zambelli è atterrata ieri nello scalo della capitale - riferiscono le stesse fonti - con un volo da Miami.

Zambelli Arrivo Risultava Roma

'Zambelli all'arrivo a Roma non risultava ricercata' - All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino la deputata brasiliana Carla Zambelli non risultava ancora iscritta nella lista dei ricercati dell'Interpol. Lo si apprende da fonti di polizia. Zambelli è ... quotidiano.net scrive

Carla Zambelli, chi è la deputata brasiliana scappata in Italia: la condanna a 10 anni per hackeraggio e il legame con Bolsonaro - All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino la deputata brasiliana Carla Zambelli non risultava ancora iscritta nella lista dei ricercati dell'Interpol. Lo si apprende da fonti di ... Da ilmessaggero.it

La vicenda della deputata brasiliana del partito di Bolsonaro fuggita a Roma per evitare una condanna - Carla Zambelli è una deputata brasiliana ultra-conservatrice che fa parte del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro. La Zambelli, come si capisce dal suo cognome, è di origini italiane ed ha la ... Come scrive blitzquotidiano.it

