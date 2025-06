YouTube presto su Android Auto | ma la sicurezza è in primo piano

Presto, YouTube approderà su Android Auto, portando intrattenimento a portata di guida. Ma la priorità rimane la sicurezza: la riproduzione si interromperà subito in movimento, garantendo concentrazione e tranquillità sulla strada. Con Netflix e altri servizi in arrivo, il divertimento non conosce più limiti, purché sempre in sicurezza e rispetto delle regole. L’innovazione incontra la responsabilità, e tu puoi goderti tutto senza rischi.

