Yildiz Juventus si riparte da lui | rinnovo con aumento dell’ingaggio per il numero 10 bianconero Tutti i dettagli sulla trattativa

Yildiz Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura bianconera, con un rinnovo contrattuale che promette un aumento di ingaggio e un impegno prolungato fino al 2030. Dopo il successo al Mondiale per Club, la trattativa tra il talento turco e la Juventus è pronta a decollare, segnando una svolta importante nel futuro del numero 10. Scopriamo tutti i dettagli di questa strategica operazione di mercato.

Yildiz Juventus, rinnovo con aumento dell'ingaggio: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del numero 10 bianconero. Come confermato dal Corriere dello Sport, dopo il Mondiale per Club inizierà la trattativa per il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz, attualmente in scadenza nel 2029. La Juve punta ad un ulteriore prolungamento fino al 2030, con annesso aumento dell'ingaggio. Il numero 10 bianconero percepisce oggi 1,5 milioni di euro più bonus, con la nuova intesa si arriverà attorno ai 4 milioni. La Juventus blinda ulteriormente Yildiz.

Kenan Yildiz sarà sempre più centrale nella Juventus del futuro A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, che ha svelato la volontà del club di rinnovare il contratto del turco con tanto di adeguamento dell'ingaggio

