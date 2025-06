Xiaomi Smart Band 10 si mostra in alcune immagini pubblicitarie trapelate

Le prime immagini pubblicitarie trapelate della Xiaomi Smart Band 10 svelano dettagli emozionanti su questa nuova fitness band. Con un design rinnovato e funzionalità avanzate, si preannuncia come un must-have per gli amanti del benessere e della tecnologia indossabile. Scopriamo insieme le caratteristiche che renderanno questa smart band il compagno ideale per il tuo stile di vita attivo e smart.

Grazie ad alcune immagini pubblicitarie abbiamo una serie di conferme su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di Xiaomi Smart Band 10

