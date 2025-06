Xiaomi come Apple | il prossimo HyperOS sarà HyperOS 26 Mossa furba o occasione persa?

L’innovazione digitale si accelera e Xiaomi, con il suo ipotetico HyperOS 26, potrebbe tracciare una strada simile a quella di Apple. Ma questa mossa rappresenta davvero un passo strategico avanti o rischia di essere un’occasione persa? Scopriamolo insieme analizzando le potenzialità e le sfide di questa scelta audace, che potrebbe cambiare le regole del gioco nel mondo degli smartphone.

Con una mossa stile quella che Apple dovrebbe concretizzare alla WWDC25, Xiaomi potrebbe passare da HyperOS 2 a HyperOS 26.

