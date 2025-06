Xbox Game Pass | Tutti i nuovi giochi e contenuti in arrivo a giugno 2025

Preparati a un giugno 2025 epico su Xbox Game Pass! Con una lineup imperdibile, tra classici RPG, FPS cooperativi e avventure per tutta la famiglia, il servizio si conferma il punto di riferimento per ogni gamer. E con bonus esclusivi e titoli disponibili al day one, le sorprese non finiscono mai. Sei pronto a scoprire i nuovi giochi in arrivo? La rivoluzione videoludica sta per cominciare!

Il mese di giugno 2025 si apre con una lineup ricchissima su Xbox Game Pass, capace di soddisfare ogni tipo di giocatore: RPG classici, FPS cooperativi, avventure familiari, giochi sportivi, survival narrativi, e una valanga di bonus esclusivi per gli abbonati Ultimate. Microsoft ha ufficializzato l’arrivo di titoli importanti, alcuni disponibili da subito e altri al day one. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net Giochi già disponibili. Baldur’s Gate & Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Cloud e Console) La saga RPG che ha definito un genere torna in versione rimasterizzata. Più di 100 ore di avventure epiche, combattimenti tattici e scelte morali che influenzano la trama. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Xbox Game Pass: Tutti i nuovi giochi e contenuti in arrivo a giugno 2025

