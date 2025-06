X-men | la storia segreta dei costumi iconici mai indossati

Scopri la sorprendente verità dietro i costumi iconici degli X-Men degli anni '70: un look che ha definito un'epoca e che, in realtà, potrebbe essere stato solo un'illusione. Secondo un'intervista esclusiva nel nuovo volume X-Men Companion di Fantagraphics, la Marvel aveva in mente un radicale rinnovamento del team che avrebbe potuto cambiare completamente l'estetica dei mutanti. Un retroscena affascinante che rivela come la storia dei supereroi sia fatta anche di scelte mai realizzate.

le costumi iconici degli x-men degli anni '70 quasi non esistevano. Una scoperta sorprendente riguarda le origini della celebre estetica dei X-Men. Secondo una intervista contenuta nel nuovo volume X-Men Companion pubblicato da Fantagraphics, i costumi distintivi degli eroi mutanti degli anni '70 furono molto probabilmente un'idea che non vide mai la luce. La Marvel aveva infatti in programma un rinnovamento radicale del team di supereroi, orientato verso uno stile più realistico e meno caratterizzato da abiti colorati. il progetto di reboot con vestiti civili. Inizialmente, la casa editrice prevedeva di rilanciare gli X-Men con una nuova direzione narrativa e visiva, puntando su personaggi in abiti di tutti i giorni, senza i tradizionali costumi sgargianti.

