WWE | Terrificanti minacce contro Dominik Mysterio uno stalker pianifica un attentato

Dominik Mysterio, star della WWE, si trova nel mirino di minacce terribili da parte di uno stalker ossessionato. Un utente Twitter chiamato “IsDomD34Dyet” ha pubblicato messaggi inquietanti, annunciando piani di attentato e parole minacciose. La sua sicurezza è messa a dura prova in un clima di paura crescente. La situazione richiede attenzione immediata: ecco cosa sta succedendo e come i fan e la WWE stanno reagendo a questa minaccia.

Dominik Mysterio è ben consapevole degli aspetti negativi che comporta essere una superstar popolare della WWE, tra cui dover affrontare persone che oltrepassano ogni limite. Purtroppo, sembra che una persona mentalmente instabile abbia minacciato di far esplodere una bomba contro di lui, tra altre cose inquietanti. Un account Twitter chiamato “ IsDomD34Dyet ” ha pubblicato un messaggio spaventoso rivolto a Dominik. L’utente ha affermato di aver acquistato due set di coltelli e di voler fingersi una guardia di sicurezza per introdursi nel backstage. Il loro obiettivo era trovare lo spogliatoio di Dominik e “ intagliarlo come una zucca ”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Terrificanti minacce contro Dominik Mysterio, uno stalker pianifica un attentato

