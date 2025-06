Willy’s wonderland | trama cast e finale del film su sky cinema suspense

Se ami il brivido e l’azione estrema, “Willy’s Wonderland” su Sky Cinema Suspense ti lascerà senza fiato. Diretto da Kevin Lewis e interpretato da Nicolas Cage, questo horror ricco di suspense e sovrannaturale ti porterà in un mondo dove il silenzio si mescola a momenti adrenalinici, culminando in un finale sorprendente che lascia il pubblico con il fiato sospeso. Non perdere questa avventura inquietante il 6 giugno alle 21:00!

presentazione di “Willy’s Wonderland”: un horror d’azione con Nicolas Cage. Il film “Willy’s Wonderland”, diretto da Kevin Lewis, rappresenta un esempio di horror d’azione uscito nel 2021. La pellicola, che combina elementi sovrannaturali e tensione, sarà trasmessa su Sky Cinema Suspense il 6 giugno 2025 alle ore 21:00, con una durata complessiva di 88 minuti. Al centro della narrazione troviamo un protagonista silenzioso e determinato, interpretato da Nicolas Cage, coinvolto in una trama ricca di suspense e colpi di scena. regia e produzione del film “Willy’s Wonderland”. regista e sceneggiatore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Willy’s wonderland: trama, cast e finale del film su sky cinema suspense

In questa notizia si parla di: Willy Wonderland Trama Film

Willy’s Wonderland: trama, cast, finale del film in onda su Sky Cinema Suspense - Willy's Wonderland film. Un uomo accetta di lavorare come custode notturno in un locale abbandonato. È l'inizio di un incubo. Riporta maridacaterini.it

LA TRAMA DI WILLY'S WONDERLAND - Willy's Wonderland, film diretto da Kevin Lewis, racconta la storia di Janitor (Nicolas Cage), uno sbandato vagabondo che lavora come custode in un parco divertimenti. Questo impiego apparentement ... Secondo comingsoon.it

Willy's Wonderland 2020 - Un pacifico vagabondo viene convinto con l'inganno ad accettare un impiego di pulizie presso il demoniaco parco Willy's Wonderland. I compiti banali diventano improvvisamente una lotta a tutto ... Scrive movieplayer.it

WILLY'S WONDERLAND Ending Explained | Full Movie Spoiler Review And The Janitor Theory