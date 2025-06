Whitney Purvis rompe il silenzio sulla morte del figlio 16enne | “Non riesco a pensare al futuro senza di lui”

Whitney Purvis si apre con coraggio sulla tragica perdita del suo amato figlio Weston Gose, scomparso all’età di 16 anni. In un momento di profonda vulnerabilità, la star incinta confida: "Non riesco a pensare al futuro senza di lui". La sua testimonianza toccante ci ricorda quanto il dolore possa cambiare la nostra prospettiva di vita e quanto sia importante trovare la forza di andare avanti. Continua a leggere per scoprire di più.

Whitney Purvis ha rotto il silenzio sulla morte del figlio Weston Gose, avvenuta a 16 anni. La star di 16 anni e incinta ha raccontato: "Non riesco a immaginarmi un futuro. Continuo a pensarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

