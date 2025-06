whitney purvis condivide un ricordo del figlio weston morto nel sonno

Il dolore di una madre si misura anche nei momenti più difficili, come quello che Whitney Purvis sta affrontando. La star del reality e madre di Weston Gosa, scomparso all’età di 16 anni nel sonno, ha condiviso un ricordo intenso e toccante, aprendo il suo cuore sui social. Un racconto di perdita e speranza, che ci invita a riflettere sull’importanza di ogni istante con i nostri cari.

Lo scorso 2 giugno la star del reality 16 anni e incinta Whitney Purvis ha condiviso sui social la notizia della scomparsa del suo primogenito Weston Gosa, di soli 16 anni. Il ragazzo, figlio di Purvis e dell’ex compagno Weston Gosa Sr., suo partner ai tempi del programma americano, è deceduto nel sonno per cause ancora da chiarire, come spiegato dall’attuale compagna dell’uomo, Amy Gosa: “Tutto ciò che sappiamo è che ci siamo svegliati intorno alle 7 del mattino e abbiamo cercato di svegliarlo, ma non respirava – ha scritto la donna in un post pubblicato sui social – Abbiamo tentato la rianimazione cardiopolmonare e chiamato un’ambulanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it