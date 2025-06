Welfare | investire su benessere dipendenti per generare valore la nuova priorità delle aziende

Nel panorama aziendale odierno, il benessere dei dipendenti si conferma come la nuova frontiera strategica per creare valore. Secondo la Salary Guide 2025 di Hays Italia, il 92% dei professionisti riconosce l'importanza della salute mentale sul lavoro, mentre solo il 35% delle aziende investe adeguatamente in questo ambito. È ora di abbracciare un approccio più sostenibile e inclusivo, perché il benessere dei lavoratori è il vero motore del successo.

