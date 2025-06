Weekend nel verde Tra musica danza e visite guidate

Immergiti in un weekend all'insegna del verde e della cultura al Parco Mediceo di Pratolino, tra alberi secolari, prati fioriti e fontane incantate. Un’occasione unica per scoprire storie affascinanti attraverso visite guidate, spettacoli di burattini, musica e danza, il tutto immerso nella magia di un parco storico. Non perdere questa esperienza indimenticabile: un vero viaggio tra natura, arte e divertimento ti aspetta!

Fine settimana in mezzo al verde, fra alberi secolari, prati, fiori e fontane, fra visite guidate, burattini, musica e danza. L'appuntamento è, domani e domenica, al Parco Mediceo di Pratolino della Città Metropolitana di Firenze, che ospita l'iniziativa 'Un parco di Musica e altre storie', le visite guidate di 'Appuntamento in Giardino' con Apgi - Associazione Parchi e Giardini d'Italia, i racconti animati dei burattini di Pupi di Stac e una performance di danza contemporanea che intreccia corpo, spazio e natura del Florence Dance Festival. Inoltre, la Scuola di Musica Demidoff terrà i concerti di fine anno della Festa della Musica.

