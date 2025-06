Weekend a Città della Scienza con la Giornata mondiale degli oceani

Vivi un weekend all'insegna della scoperta e della sensibilizzazione alla tutela del nostro pianeta. Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, ti invita a partecipare a coinvolgenti laboratori interattivi dedicati alla comprensione delle sfide dell'inquinamento marino. Un’opportunità unica per imparare, divertirsi e diventare protagonisti di un cambiamento positivo, perché solo conoscendo le cause possiamo agire per proteggere i nostri oceani.

Città Della Scienza propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che ricorre l’8 giugno, Città Della Scienza propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino. L’obiettivo è . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Weekend a Città della Scienza con la “Giornata mondiale degli oceani”

In questa notizia si parla di: Città Scienza Mondiale Giornata

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Torna il "Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio, la città si illumina di scienza e innovazione.

EVENTI -Un weekend a Città della Scienza con Latte Berna per celebrare la Giornata Mondiale del Latte #LatteBerna #CittaDellaScienza #GiornataMondialeDelLatte #Napoli Partecipa alla discussione

Napoli, a Città della Scienza la Giornata mondiale del latte