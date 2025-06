Weekend a Bologna | gli eventi da non perdere il 6 7 e 8 giugno 2025

Il weekend a Bologna promette emozioni uniche e momenti indimenticabili: dal tanto atteso inizio del Biografilm alle suggestive iniziative del Portici Festival, senza dimenticare concerti imperdibili come quello di Billie Eilish all’Unipol Arena e Cristiano Godano alla Montagnola. Che siate amanti del cinema, della musica o delle performance artistiche, questa guida vi accompagnerà tra gli eventi da non perdere dal 6 all’8 giugno 2025 per vivere al massimo il cuore pulsante della città.

Parte il Biografilm e sono tantissimi gli appuntamenti della rassegna Portici Festival. Concerti: Billie Eilish domenica all'Unipol Arena per l'unico show Italiano, venerdì Cristiano Godano riempie il palco della Montagnola. La nostra guida al fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Weekend a Bologna: gli eventi da non perdere il 6, 7 e 8 giugno 2025

