Walton Goggins M Bison | La star di Fallout nel nuovo film Street Fighter?

Dopo aver conquistato il pubblico in Fallout, Walton Goggins si prepara a entrare nel mondo di Street Fighter come il leggendario M. Bison. La sua interpretazione promette di portare nuova energia e intensità al villain più temuto dell’universo videoludico, in un film che si preannuncia imperdibile per gli appassionati. Rimanete sintonizzati: il nuovo capitolo di Street Fighter sta per arrivare, e Goggins è pronto a lasciare il segno.

Dopo il successo in Fallout, Walton Goggins sarebbe in trattative per interpretare l'iconico villain M. Bison nel prossimo adattamento cinematografico di Street Fighter firmato Legendary Pictures.

